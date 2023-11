La sorpresiva reaparición de Céline Dion tras casi un año de no dejarse ver en público

Este 1 de noviembre, Céline abrió su corazón para hablar de lo mucho que la emocionó vivir este encuentro acompañada de sus hijos, elogiando también el desempeño de los jugadores. “Mis hijos y yo nos divertimos mucho visitado a los Montreal Canadiens después del juego de hockey con Vegas Golden Knights en Las Vegas la noche del lunes.

La hermana de Céline Dion habla de la evolución de la enfermedad de la artista y de cómo vive esta...

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ENSEDECIENCIA: Así puedes saber si una persona tiene diabetes observando estas características en su orinaLa diabetes es una enfermedad que afecta a muchas personas en todo el mundo. En esta nota, vamos a explorar qué es la diabetes, por qué ocurre, cuántos tipos existen y cuáles son sus principales si…

Fuente: EnsedeCiencia | Leer más ⮕

MILENIO: Accidente entre tráileres en la Saltillo-Monterrey deja a una persona sin vidaEsta situación provocó el cierre de la circulación, por lo que una fila de vehículos de carga pesada y particulares, tuvieron que esperar por varias horas.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Los 13 síntomas que puede sentir una persona que padece anemiaSe trata de consecuencias comunes para esta situación que afecta a nuestra salud.

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

MILENIO: Lagunera pide ayuda a autoridades; por error le dieron su fondo de ahorro a otra personaHubo una confusión en su número de seguridad social, derechos al Infonavit y Afore con un hombre de Veracruz.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: Encuentran a persona muerta al interior de un hotel en Paseo de la ReformaLa víctima fue hallada sin vida en la habitación 1403 del "Hotel Capri", se presume que se trataría de un infarto

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

MILENIO: Matan a balazos a hombre en la alcaldía Cuauhtémoc; estaba cerca del Metro MorelosLa persona fue encontrada muerta por paramédicos del Centros Reguladores de Urgencias Médicas

Fuente: Milenio | Leer más ⮕