La sexy igualdad en la belleza femenina en un mundo aspiracional

La sociedad woke ha presionado a la industria de la moda para que sea más consciente en cuestiones sociales, éticas y medioambientales, lo cual ha traído cambios significativos en el diseño, producción y comercialización de los productos. La responsabilidad social y la sostenibilidad se han convertido en elementos clave de muchas marcas.

También la han impulsado a ser más inclusiva y representativa en términos de raza, género, orientación sexual y tallas. Han luchado por un mayor énfasis en la representación de grupos subrepresentados. Pero, sobre todo, el cambio viene en la narrativa y comunicación, las historias son más auténticas y se promueven valores de igualdad, justicia social y empoderamiento.

Pero mi querido lector, no se nos olvide que la industria de la moda es un negocio. Los negocios tienen que generar dinero si no, pues no son negocios. Si bien es muy importante crear vínculos con el comprador, que éste se sienta identificado y tomado en cuenta por la marca, existe algo muy importante con la moda: es aspiracional.

En el momento en que la moda no me hace soñar, no me hace olvidarme de la realidad, no me hace sentirme especial, en ese momento dejó de ver la necesidad de invertir en algo nuevo. Debe ser aspiracional para todos. La moda cumple el objetivo de realizar nuestros sueños.marca famosa por su lencería sexy y por sus “ángeles”, modelos súper extra guapas que lo modelaban.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PROCESO: Gobierno de López Obrador igual de letal al del sexenio de Peña NietoUn análisis comparativo de Educa revela que “entre los datos de 2012 y el actual sexenio, las agresiones contra personas defensoras y sus organizaciones, comunidades y procesos colectivos es una constante, y que los niveles de impunidad se mantienen.

Fuente: proceso | Leer más ⮕

LAJORNADAONLINE: Se localizó a 394 personas con vida en Guerrero, informa SalgadoLa cifra oficial de personas que han perdido la vida a causa del impacto del huracán ‘Otis’ se mantiene en 46; al igual que el número de 58 desaparecidos, señaló la gobernadora.

Fuente: lajornadaonline | Leer más ⮕

LARAZON_MX: Martha Debayle se disfraza de Hiedra Venenosa y se burlan de ella por 'reclicar' el outfit de KunnoMartha Debayle se disfrazó de Hiedra Venenosa para Halloween; se burlan de ella porque Kunno se caracterizó igual

Fuente: LaRazon_mx | Leer más ⮕

REVISTAMSP: Nueva realidad del VIH: adultos mayores en el foco de Puerto RicoLa terapia antirretroviral ha cambiado el curso de esta enfermedad permitiendo a los pacientes tener una sobrevida al igual que una persona sin VIH.

Fuente: RevistaMSP | Leer más ⮕

LASILLAROTA: ¿Has probado las Guacamayas de León? A los pachuqueños les podría gustar; aquí la recetaSe trata de un platillo con más de 70 años de tradición, tiempo en el cual ha sufrido modificaciones, pero sigue siendo igual de rico

Fuente: lasillarota | Leer más ⮕

MILENIO: Autorizan a coacusados del caso contra Donald Trump en Miami a revisar documentos clasificadosWalt Nauta y Carlos de Oliveira están acusados igual que Donald Trump por manejo de documentos clasificados.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕