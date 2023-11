La Serie Mundial le pertenece a los Rangers: Texas vence a Arizona y son campeones de la MLB por 1era vez en su historia

Es la primera vez, en toda su historia, que el cuadro tejano se adjudica el título de monarca de la Major League Baseball. En un auténtico duelo de pitcheo que se extendió hasta la séptima entrada, fue en esta misma cuando los que blanquiazules empezaron a labrar su camino al campeonato.

Corey Seager, Jonah Heim y Marcus Semien fueron los “culpables” de la victoria. En la séptima, un sencillo productor de dos rayitas de Heim y un jonrón de Semien, ambas acciones en la novena. TE PUEDE INTERESAR: ¡Ola de despidos en Raiders! Le dan ‘las gracias’ al head coach, Josh McDaniels, y ‘corren’ a otros dos

Pero esto no podría ser posible gracias a la labor en la lomita de Nathan Eovaldi. El pitcher estadunidense lanzó para seis entradas, mismas en donde solo permitió cuatro hits y efectuó seis ponches. Su coach, Bruce Bochy, se metió ahora en el Top 5 de victorias en postemporada con 57, ubicado en el cuarto sitio, por debajo de Joe Torre con 84 quien lidera la lista.

Desde que ganaron la serie por la Liga Americana ante los Astros de Houston, los Rangers ya estaban haciendo historia. Esta fue la primera vez que Texas conquistó la Serie Mundial, recordando que en 2010 y 2011 también la disputaron pero no consiguieron la victoria.

ARIZONA DEJA EL JUEGO, TRAS UN DUELAZO EN EL PITCHEO, DESDE LA SÉPTIMA ENTRADA ANTE LOS CAMPEONES RANGERSEste salió inspirado, intentando llevar a los Diamondbacks a una remontada épica. Lanzó 6.1 entradas, 18 outs perfectos, pero en la séptima, ya no pudo más y terminó permitiendo tres hits y una carrera limpia, la del campeonato, una rayita que fue lapidaria para las aspiraciones de su equipo.

