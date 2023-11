La Selección Mexicana tendrá que pelear por el Bronce en los Juegos Panamericanos Santiago 2023

Guadalajara 2011La única final que han disputado fue la de 1975, y con la igulada antes mencionada, no había criterio de desempate, ambas escuadras se llevaron el

TUDNMEX: La Selección Mexicana Femenil avanza a la Final de los Juegos PanamericanosLa Selección Mexicana de Pedro López humilló y goleó 7-0 a Jamaica en su primer partido en Santiago 2023.

FORO_TV: Selección Mexicana Femenil de Futbol Pasa a la Final de Juegos PanamericanosEl combinado azteca femenil venció a Argentina 2-0 en un encuentro vibrante; ya tiene asegurada una medalla tras avanzar a la gran final de los Juegos Panamericanos

TUDNMEX: Selección Mexicana Sub-23 pierde ante Brasil en Semifinales de Juegos PanamericanosLa Selección Mexicana Sub-23 cayó 1-0 con un autogol en los primeros minutos de Tony Leone.

MEDIOTIEMPO: ¿A qué hora juega México vs. Argentina Femenil HOY? Dónde ver GRATIS el partido de Juegos PanamericanosLa Selección Mexicana Femenil ha brillado en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023

EL_UNIVERSAL_MX: WTA Finals Cancún: ¿Cuál es la actividad para este miércoles 1 de noviembre?Para este día están programados dos juegos de singles y tres juegos de dobles

MILENIO: Con doblete de Lizbeth Ovalle, México Femenil avanza a la final de Juegos Panamericanos 2023Con doblete de Lizbeth Ovalle, la selección mexicana femenil venció 2-0 a Argentina y avanzó a la final de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

