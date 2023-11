La segunda temporada de 'Papás por encargo' llega a Disney + y esto es lo que podemos esperar

Esta nueva temporada continúa explorando la vida de estos personajes acompañada música y covers de canciones de artistas icónicos como Luis Miguel y Bronco.La trama comienza un año después del reencuentro entre California (Justiniani) y su madre Itzel (Molina), tras el arresto de Riquezes y Gamboa. A medida que se acerca el juicio de los delincuentes madre e hija viajan por todo el país para reconectar y fortalecer su relación.

Fátima Molina, quien da vida a"Itzel," compartió que en esta temporada la unión familiar es un tema primordial. California anhela reunir a su familia, y a lo largo de la temporada, explorará diferentes formas de lograrlo. Además, se insinúa que podría surgir una historia de amor entre"Itzel" y uno de los"papás," lo que mantendrá a los espectadores intrigados.

Además, la música desempeña un papel fundamental en la serie, y los"Papás por encargo" no descartan la posibilidad de realizar una gira de conciertos si se les presenta la oportunidad, como ha ocurrido con otrasmusicales. La conexión con el público es evidente, como lo demostró Lalo Brito en una escena que requería 100 extras en Campeche, y llegaron 800 para ser parte de la serie.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

HERALDODEMEXICO: Niña migrante muere atropellada caminaba con sus papás Tapanatepec OaxacaA pesar de que la menor fue trasladada a un hospital, no sobrevivió debido a las heridas

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

PERIODICOCORREO: Estas son las respuestas del cuestionario del 1 de noviembre de Disney 100 años en TikTokGana las tarjetas de Disney 100 años en TikTok respondiendo correctamente las preguntas del cuestionario de hoy 1 de noviembre, aquí los detalles

Fuente: PeriodicoCorreo | Leer más ⮕

SENSACINE MÉXICO: Disney Plus confirma fecha de estreno de 'Indiana Jones 5' con Harrison Ford en streamingPeriodista y fotógrafo mexicano. Mi padre me enseñó a apreciar el cine de autor y clásicos de Hollywood, y mi madre me introdujo al mundo del terror, la ciencia ficción y la Época de Oro del cine mexicano.

Fuente: SensaCine México | Leer más ⮕

PERIODICOCORREO: Estas son las respuestas del cuestionario del 1 de noviembre de Disney 100 años en TikTokGana las tarjetas de Disney 100 años en TikTok respondiendo correctamente las preguntas del cuestionario de hoy 1 de noviembre, aquí los detalles

Fuente: PeriodicoCorreo | Leer más ⮕

PERIODICOCORREO: Respuestas del cuestionario del 31 de octubre de Disney 100 años en TikTokGana las tarjetas de Disney 100 años en TikTok respondiendo correctamente las preguntas del cuestionario de hoy 31 de octubre, aquí los detalles

Fuente: PeriodicoCorreo | Leer más ⮕

LARAZON_MX: Cuestionario Disney 100 en TikTok: Respuestas de hoy 1 de noviembreEstas son las respuestas del cuestionario del 1 de noviembre del juego Disney 100 en TikTok; contesta acertadamente y obtén dos cartas

Fuente: LaRazon_mx | Leer más ⮕