La Secretaría de Seguridad oculta información sobre el avance del plan de vinculación de datos de clubes de la Liga MX a la Plataforma México. La dependencia se opone a confirmar si la vinculación se ha hecho o si el avance es nulo.





