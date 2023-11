La reconstrucción de Acapulco tras el huracán Otis

La lista de asignaturas pendientes derivadas de la catástrofe del huracán Otis en la costa de Guerrero parece interminable, casi como la construcción de una ciudad desde sus cimientos.

Para muchos, que opinan que no hay mal que por bien no venga, la situación de destrucción en que quedaron decenas de miles de viviendas, infraestructura pública y privada, así como el entorno de desarrollo urbano y de parajes de la naturaleza, parece significar una nueva oportunidad para que el Puerto de Acapulco y municipios aledaños puedan verse favorecidos por un proceso bien planeado, ejecutado y conducido. Es claro que lo más urgente e importante en estos días y los subsecuentes será el atender las necesidades vitales de una población de más de ochocientas mil personas y hacerlo de manera tal que no se pierda de vista las acciones que se requieren para el mediano, largo y el muy largo plazo. Es fundamental que se definan de manera clara y categórica los principios y premisas del resurgimiento de Acapulco

:

