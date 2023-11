La polémica crítica de Carolina Herrera a las mujeres maduras con cabello largo

La diseñadora también recuerda la importancia de ser auténticas en nuestra elección de estilo a medida que envejecemos. En lugar de seguir ciegamente las tendencias de moda, aconseja abrazar nuestro estilo personal y adaptarlo con el tiempo, en lugar de caer en la trampa de lucir “uniformes” siguiendo tendencias.

atemporal, y sus consejos para mantener el cabello largo en la madurez están en línea con esta estética. Para lucir un cabello largo después de los 40, el cuidado adecuado es esencial. Esto incluye mantenerlo sano, con tratamientos de acondicionamiento regular y protección contra daños ambientales. Consultar a un estilista de confianza para determinar el estilo decomenzó su marca homónima en su cuarta década de vida, lo que demuestra que nunca es tarde para reinventarse.

El envejecimiento es una parte natural de la vida, y nuestro estilo personal puede evolucionar con nosotras, manteniendo una apariencia elegante y única.Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MILENIO: Carolina Herrera llama “ridículas” a las mujeres mayores de 40 años que usan cabello largoEn redes sociales se viralizó la entrevista que dio Carolina Herrera en 2020 donde llamó 'ridículas' a las mujeres mayores que usan cabello largo

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

VOGUEMEXICO: Carolina Herrera mostró cómo llevar un traje amarillo con zapatos pumpsCarolina Herrera deja en claro que el traje amarillo es una de las tendencias más fuertes de otoño 2023. Descubre cómo llevarlo según tendencias.

Fuente: VogueMexico | Leer más ⮕

MEDIOTIEMPO: Miguel-Herrera formó el-Tigres que-soñaba;-Siboldi lo -disfrutaEl Piojo confeccionó parte del equipo felino para el Apertura 2022 y todavía alcanzó a pedir elementos para el Clausura 2023.

Fuente: mediotiempo | Leer más ⮕

MEDIOTIEMPO: Tigres y Miguel Herrera se reencuentran en Tijuana casi un año después de su despidoEl Piojo enfrentará por primera vez al equipo que dirigió durante año y medio y llamó ‘viejos’.

Fuente: mediotiempo | Leer más ⮕

VOGUEMEXICO: La reina Letizia apuesta por repetir vestido de Carolina Herrera en la Jura de la Constitución de la princesa LeonorLa monarca se ha mantenido en un discreto plano con un diseño azul con flores en 3D que ya lució en 2022

Fuente: VogueMexico | Leer más ⮕

LASILLAROTA: ¡Justicia! Convocan a marcha en Papantla, Veracruz, por feminicidio de CarolinaA un mes de haber sido asesinada, familiares exigirán justicia por el feminicidio; la joven estaba embarazada al momento del crimen

Fuente: lasillarota | Leer más ⮕