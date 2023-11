La pandemia y los huracanes afectan la asistencia médica en Puerto Rico

Los recientes eventos adversos, como la pandemia y los recientes huracanes que han azotado la Isla, han hecho que los pacientes se alejen de los centros médicos y dejen de asistir a consultas médicas. Así lo hizo saber el Dr. Héctor Martínez, Cardiólogo Intervencional del Bayamón Heart & Lung Institute desde la pasada Convención de la Sociedad Puertorriqueña de Cardiología, llevada a cabo en el Royal Sonesta Hotel en Isla Verde.

"Después del huracán María y después de la pandemia, las cosas han cambiado. Lo más que hemos visto es una dejadez, pacientes que lamentablemente no quieren tomarse un medicamento, no quieren visitar a los médicos y no sabemos si es un problema de depresión, están tristes o no tienen cómo llegar a las oficinas". Vea el programa completo aquí. Aumento en la incidencia de condiciones agudas Con la poca asistencia a citas médicas, señala el experto, que se ha visto un aumento en la incidencia de complicaciones asociadas a las enfermedades cardiovasculares incrementando, también, la visita a sala de emergencia





