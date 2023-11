La oposición pide a la secretaria de Educación Pública corregir los libros de texto gratuitos

La oposición pidió a la secretaria de Educación Pública (SEP), Leticia Ramírez, corregir los libros de texto gratuitos; gestionar condiciones de seguridad en zonas en las que el crimen organizado amenaza a maestros o impide clases; revivir el programa de escuelas de tiempo completo, regularizar las Universidades Benito Juárez, entre otros saldos que ha dejado el sexenio en materia educativa.

En la primera comparecencia a la que le toca acudir a Ramírez Amaya como secretaria, incluso se le planteó que si no puede, que renuncie, como se lo pidió la priísta Cynthia López Castro, mientras que su compañera de bancada Ana Lilia Rivera criticó que la SEP no haya defendido más presupuesto educativo. Ante diputados de la Comisión de Educación, Ramírez Amaya, quien acudió con motivo de la glosa del informe presidencial, por primera vez defendió ante el Congreso el nuevo modelo de escuela mexicana y explicó lo que se pretendió con los nuevos libros de texto. Además, reportó más daños a las escuelas de Guerrero por el paso del Huracán Otis

EL_UNİVERSAL_MX: Interrumpen comparecencia de la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP)🔴La comparecencia de la titular de la SEP , Leticia Ramírez Amaya, se atoró durante casi 15 minutos, luego de que la diputada del PRI, Cynthia López, se paró a un lado de la funcionaria con un cartel que decía “Por el bien de los niños renuncie”

PAJAROPOLİTİCO: “Nos dijeron, ahí les va esto y háganle como puedan”: maestros tienen que comprar televisores para antenas de la SEPAl margen de la falta de pantallas, la SEP_mx hará el desembolso millonario aún sabiendo que muchos de los docentes encuestados por la propia dependencia federal expresaron que el programa de canales educativos no es de gran utilidad para los alumnos.

