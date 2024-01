La OMS declara el fin de la pandemia de COVID-19

El virus SARS-CoV-2, un virus con RNA monocatenario de sentido positivo, el cual fue responsable de causar millones de casos positivos de COVID-19 y más 7 millones de vidas humanas perdidas. Después de estas amargas experiencias, se tiene certeza de que la vacunación, los confinamientos, la inmunidad natural y varios de procesos más que se llevaron a cabo, nos permitieron sobrevivir ante esta terrible enfermedad que era totalmente desconocida y paralizó al mundo entero.

En un comunicado realizado en marzo de 2023 Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dio por terminada la pandemia por COVID-19 y de esta manera, la enfermedad ya no será considerada como una emergencia de salud pública, cuyo interés sea de escala internacional. En el mes de marzo se cumplieron 3 años desde que la OMS declaro el brote mundial de COVID-19 como una pandemia y recordamos que el 20 de enero del 2020, fue cuando se declaró que la enfermedad por COVID-19 se trataba de una enfermedad de salud pública de importancia mundial





EnsedeCiencia » / 🏆 10. in MX Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

La enfermedad covid-19 sigue presente en MéxicoMéxico inició este 2024 con un aumento de casos y hospitalizaciones, pero la Secretaría de Salud descarta que se trate de una situación alarmante. Sin embargo, algunos especialistas del sector consideran que el monitoreo y la notificación de casos se debilitó tras levantar la emergencia sanitaria por covid-19 y urgen reforzar la vacunación, sobre todo en aquellas personas con mayor riesgo de enfermar de gravedad y de muerte.

Fuente: ExpPolitica - 🏆 15. / 70 Leer más »

El diseñador Balenciaga y su legado en la modaLa serie explora la vida y el legado del diseñador Balenciaga, desde su fama mundial hasta sus contradicciones y matices.

Fuente: Hipertextual - 🏆 8. / 80 Leer más »

El futuro del trabajo en la era de la IAEl Foro Económico Mundial analiza las tendencias y ofrece recomendaciones para el futuro del trabajo en la era de la IA.

Fuente: Merca20 - 🏆 11. / 75 Leer más »

La importancia de la lactancia maternaLa lactancia materna es la forma óptima de alimentar a los bebés, proporcionándoles los nutrientes necesarios y protección contra enfermedades. La OMS promueve la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses.

Fuente: EnsedeCiencia - 🏆 10. / 77 Leer más »

Masters of The Air: La nueva serie de Spielberg, Hanks y GoetzmanLa serie Masters of The Air, considerada la tercera parte de la trilogía sobre la Segunda Guerra Mundial, se estrena el 26 de enero por AppleTV+. Los creadores destacan la importancia de conocer nuestra historia y aprender de ella.

Fuente: Milenio - 🏆 9. / 77 Leer más »

Sanciones de la FIFA a selecciones sudamericanas por incidentes en partidos de clasificaciónEl Comité de Disciplina de la FIFA sancionó con el cierre parcial de campo en su próximo partido a las selecciones de Argentina, Chile, Colombia y Uruguay, por incidentes en los partidos de clasificación para el Mundial 2026 jugados desde el pasado septiembre. También se impusieron multas económicas a estos equipos y a las selecciones de Brasil, Bolivia, Ecuador y Perú.

Fuente: TUDNMEX - 🏆 48. / 51 Leer más »