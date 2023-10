La nueva canción de los Beatles, creada con ayuda de la inteligencia artificial, ya tiene fecha de lanzamiento

Una nueva y última canción de los Beatles verá la luz la semana que viene. Se trata de una producción oficial, en la que trabajaron los supervivientes de la banda con ayuda de la inteligencia artificial. La canciónEl tema se publicará a modo de sencillo con «doble cara A». Será esta última canción junto con la primera:, dijeron en un comunicado.

Paul y Ringo también cantaron algunas voces. Y la pieza incluye, además, un arreglo de cuerdas escrito con la ayuda de Giles Martin, hijo del fallecido productor de los Beatles, George Martin, figura clave en la carrera de la banda.

Ya todo esto era un montón. Pero tenía que ser épico nivel los Beatles. Por eso, sumaron otros coros de las grabaciones originales dedijo McCartney en el anuncio. «Es bastante emotivo. Y todos tocamos en él, es una grabación genuina de los Beatles. En 2023, seguir trabajando en la música de los Beatles y estar a punto de lanzar una nueva canción que el público no ha escuchado, creo que es algo bastante emocionante». headtopics.com

