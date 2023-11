'La monja', uno de los disfraces más populares en La Laguna este Halloween

La zona centro de la ciudad es donde niñas, niños, jóvenes y hasta adultos, caminaron con sus disfraces esperando que a los pequeños les dieran sus dulces.En la plaza principal distintos seres terroríficos anduvieron caminando sin importar el frío, se tomaron fotos que algunas personas que ahí se encontraban, pero si se retiraron más temprano a comparación de otros años ya que la temperatura descendía mientras pasaban las horas.

