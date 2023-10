La magia de la tecnología nos trae a John Lennon

Este nuevo sencillo será lanzado en todo el mundo el próximo 2 de noviembre, se trata de:"La última canción de The Beatles, escrita y cantada por John Lennon".es el título más vendido de la última década en Estados Unidos, de acuerdo con información de un estudio realizado por Nielsen Music.

y vinilo continúan aumentando, mientras que las ventas de CD’s y álbumes digitales continúan cayendo.Sin duda, hablamos de una de las bandas más importantes para la industria de la música, la cual ha marcado a diferentes generaciones.. Esta canción fue escrita precisamente por Lennon después de que The Beatles se separó. Y es que tras el asesinato del músico en Nueva York, Yoko Ono le entregó el tema a Paul McCartney.

Actualmente existen diferentes programas como FakeYou, desarrollado por DeepFake, fácil de utilizar y con resultados sorprendentes. Simplemente necesitas ingresar a su sitioFakeYou cuenta con una versión gratuita, pero te limita a 12 segundos de grabación. También tiene 3 planes de pago con funciones avanzadas con hasta 2 minutos de audio, los precios mensuales son de: 7, 15 y 25 dólares. headtopics.com

Leer más:

Merca20 »

¿Qué autos no circulan este jueves 26 de octubre 2023?La restricción para circular estará vigente desde las 5:00 horas hasta las 22:00 horas en la Ciudad de México y la zona conurbada del Estado de México Leer más ⮕

¿A quiénes dedicarán la Mega Ofrenda UNAM 2023 este 1 y 2 de noviembre?El montaje de esta Mega Ofrenda será el próximo 30 y 31 de octubre, pero será expuesta al público los días 1 y 2 de noviembre Leer más ⮕

Agenda de mexicanos en Santiago 2023: 26 de octubreEsta es la actividad de mexicanos que habrá este día en los Panamericanos 2023 Leer más ⮕

Liga MX: fechas, horarios y dónde ver en vivo todos los partidos de la Jornada 14Este fin de semana se disputará una nueva fecha del Torneo Apertura 2023 Leer más ⮕

The Beatles: ¿Dónde y cuándo escuchar la última canción inédita de John Lennon?La canción ha sido mezclada y masterizada gracias al uso de inteligencia artificial, demostrando que la música de The Beatles sigue siendo innovadora incluso en el siglo XXI Leer más ⮕

The Beatles: ¿Cuándo se estrena 'Now and Then', canción inédita cantada por John Lennon?Se va a estrenar “Now and Then”, canción inédita de The Beatles cantada por John Lennon; esto debes saber para no perdértela Leer más ⮕