La laguna del Porvenir, en Córdoba, celebra espectacular Día de Muertos

Ni el frío ni la lluvia impidieron en que llegaran a pasar un rato agradable de las actividades organizadas por los lugareños. Además, hubo venta de café, chocolate, pan y variedad de alimentos de los cuales disfrutaron los asistentes.

Los festejos se extendieron hasta altas horas de la noche y mañana continuarán por si quiere darse una vuelta por la zona que se ubica a unos 20 minutos de la cabecera municipal.Por peregrinaciones, habrá cierres en el centro de Xalapa desde este lunes

