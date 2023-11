La inteligencia artificial y su impacto en el empleo

La inteligencia artificial ya tiene tiempo que convive con nosotros.

Si bien en años anteriores pensábamos que la inteligencia artificial vendría a revolucionar rápidamente la industria automotriz con autos que se conducirían solos, aviones y trenes no tripulados, drones que realizarían tareas domésticas; lo cierto es que el mayor avance en la materia se ha visto en otro tipo de tareas como la redacción de contratos, de análisis, de estrategias o tareas como la creación de contenidos, como videos, guiones, películas y diálogos. Esta nueva veta revolucionaria de la inteligencia artificial tiene el potencial de incrementar la productividad de la economía global, pero también el riesgo de eliminar un número importante de empleos. La inteligencia artificial no viene a sustituir tareas manuales, no sustituye la carpintería, la plomería, la albañilería o la manufactura, sino a las secretarias, los pasantes de Derecho o Arquitectura, los call centers, los asistentes de investigación y una serie de oficios que al día de hoy requieren de preparación académica, incluso universitaria. Este nuevo fenómeno viene precedido de uno mucho más noble. Con el auge del Internet y el desarrollo de enciclopedias virtuales como Wikipedia, las personas dejaron de consultar fuentes para consultar una sola o pocas fuentes que recopilan y resumen lo más relevante sobre prácticamente cualquier tem

:

MERCA20: Mamá abre dulces de la calaverita de su hijo y encuentra estoNiños salen a pedir calaverita con sus auténticos disfraces, pero mamá descubre el tipo de dulces que les dan a sus hijos y explota.

Fuente: Merca20 | Leer más »

LASILLAROTA: Balean a conductor de camión de carga en la Pachuca-Ciudad Sahagún; esto se sabeEl conductor de un camión de carga resultó con lesiones en las extremidades por impacto de bala, luego de un intento de asalto a mano armada en carretera de Hidalgo

Fuente: lasillarota | Leer más »

LASILLAROTA: Arturo Elías Ayub le manda un mensajito a la SEP; esto pasóEl yerno más famoso de Carlos Slim está consciente de la rapidez con la que está llegando la Inteligencia Artificial y por ello manda un claro mensaje a la SEP

Fuente: lasillarota | Leer más »

MILENIO: ¿Wendy participará en 'La Casa de los Famosos 2'?; esto dijoWendy mencionó si participaría o no en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México

Fuente: Milenio | Leer más »

MERCA20: Liverpool remata un celular de marca Samsung; esto se sabeLiverpool no solo ha aplicado un descuento considerable al Samsung Galaxy S22, sino que también ha sorprendido a los consumidores.

Fuente: Merca20 | Leer más »

HERALDODEMEXICO: Desaparece una familia entera de colombianos en Zacatecas: esto se sabeAdemás de la madre y el padre de los García Alfonso, se encuentran tres menores de 3, 6 y 11 años de edad

Fuente: heraldodemexico | Leer más »