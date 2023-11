La importancia de la ideología en los candidatos políticos

Nos ha puesto en el punto de cuestionar los grandes metarrelatos incluyendo el tema del fin de las ideologías, eso al momento está claro. Pareciera que a los ciudadanos en general les da lo mismo una cosa que la otra, y en el tema de los partidos el corrillo que suena es que “los partidos no son importantes, sino los candidatos”, y entonces “yo voy por la persona y no por el partido”. La ideología que representan es lo de menos.

Se le olvida al grueso de quienes piensan así que siempre es importante que quien nos va a representar tenga una visión de mundo, de sociedad y de vida parecida a la mía. Probablemente el candidato no manifieste ser de derecha, de centro o de izquierda –hay a quienes no se les da el tema de la filosofía política y no saben a qué ala pertenecen, o se hacen los occisos para no comprometerse–, pero es tan simple reconocerlo y reconocernos





🏆 4. vanguardiamx » Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Captación de ahorro pone a México en una situación privilegiada: Fondo de Infraestructura Macquarie MéxicoLa SHCP ha proyectado que los recursos de las afores se ubiquen en 40% del Producto Interno Bruto en el 2038. Al cierre de junio se ubicó en 19 por ciento.

Fuente: El Economista - 🏆 4. / 84 Leer más »

Otis y Frente Frío Número 7: clima para el miércoles 25 de octubre: Se esperan lluvias fuertes y temperaturas de -5 gradosEl Estado de México y la Ciudad de México, entre las entidades afectadas

Fuente: El_Universal_Mx - 🏆 4. / 84 Leer más »

Embajador de EU en México se solidariza con México tras paso del huracán 'Otis'La embajada de Estados Unidos en México se solidariza tras paso del huracán Otis.

Fuente: Milenio - 🏆 4. / 84 Leer más »

Mauricio Islas se vuelve un maestro de la seducción en la puesta en escena 'La clase'La obra regresó a la Ciudad de México, al Teatro México del Centro Teatral Manolo Fábregas

Fuente: El_Universal_Mx - 🏆 4. / 84 Leer más »

NarcoFiles reconstruye cadena del trafico de drogas de Colombia a México y de México a EuropaTambién se identificó cómo se han involucrado diferentes nacionalidades en esta cadena para llevar los narcolaboratorios a otros países, agregó el periodista Juan Omar Fierro.

Fuente: AristeguiOnline - 🏆 4. / 84 Leer más »

Menos México en el mundo y menos mundo en MéxicoLa ausencia mexicana de una cumbre en uno de los temas más revolucionarios retrata a López Obrador

Fuente: El_Universal_Mx - 🏆 4. / 84 Leer más »