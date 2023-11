¿La ha visto? Activan Alerta Amber por Melany Yuritzy, menor de 13 años desaparecida en Salamanca

Los familiares de la menor solicitaron difundir este hecho para que cualquier persona que sepa de su paradero pueda dar informes para localizarla, en tanto sus familiares están tratando de localizarla investigando con sus conocidos, amigos y familiares, pero no han podido tener comunicación con ella.Se lanzó la Alerta Amber por la desaparición de Melany Yuritzy.

