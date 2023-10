La guanajuatense Prisca Awiti logra bronce para México en Panamericanos 2023

Santiago de Chile, Chile.- Una mañana de domingo que tal vez no fue la mejor y en donde jugó más lo mental que lo fisico, pero después de tres combates, la guanajuatense Prisca Guadalupe Awiti Alcaraz, alcanzó el pódium panamericano al ganar la medalla de bronce para México en Santiago de Chile.

Marcador¿Quién es Arantxa Chávez, la clavadista de Guanajuato que ya logró dos medallas en Panamericanos 2023? “No soy de poner excusas, tuve muy buena preparación para llegar aquí, pero también tuve días complicados, me enfermé un poco y no fue un buen dia para mí, pero tengo detrás un gran equipo que siempre me apoyó y me animó a pelear por el bronce“Prisca reconoció que tuvo días complicados pero que dio lo mejor de...

La guanajuatense Prisca Awiti logra bronce para México en Panamericanos 2023México sumó dos metales de bronce en la jornada del judo de este domingo con Prisca Awiti en - 63 kgs y Gilberto Cardoso Martínez en - 73 kgs Leer más ⮕

Juegos Panamericanos 2023: El partido entre México y Uruguay termina en golpes entre jugadores (VIDEO)El partido entre la Selección Mexicana Sub-23 y su similar de Uruguay en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 terminó en golpes Leer más ⮕

México Sub-23 sufrió para ganarle a Uruguay en PanamericanosEl Tri panamericano espera el resultado de Chile; por ahora está clasificado. Leer más ⮕

México Sub 23 se mantiene con vida en los Panamericanos tras vencer a UruguayEl Tri está a la espera del resultado entre Chile y República Dominicana para saber si avanzó a la siguiente ronda Leer más ⮕

México gana para esperar pase a Semifinales en PanamericanosEl Tri hizo su tarea para aguardar el resulto de Dominicana y enfrentar a Brasil en la siguiente ronda. Leer más ⮕

Panamericanos 2023: México y Uruguay protagonizan bronca al término del partidoLos dirigidos por Ricardo Cadena vencieron a los charrúas por la mínima Leer más ⮕