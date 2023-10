La guanajuatense Prisca Awiti logra bronce para México en Panamericanos 2023

Santiago de Chile, Chile.- Una mañana de domingo que tal vez no fue la mejor y en donde jugó más lo mental que lo fisico, pero después de tres combates, la guanajuatense Prisca Guadalupe Awiti Alcaraz, alcanzó el pódium panamericano al ganar la medalla de bronce para México en Santiago de Chile.

"No soy de poner excusas, tuve muy buena preparación para llegar aquí, pero también tuve días complicados, me enfermé un poco y no fue un buen dia para mí, pero tengo detrás un gran equipo que siempre me apoyó y me animó a pelear por el bronce"

