La fortaleza del peso beneficia a las entidades de la frontera norte de México

Si bien la apreciación del peso frente al dólar es un aliado en el país en la desaceleración del nivel inflacionario, la fortaleza de la moneda nacional en este año ha beneficiado en mayor medida a las entidades de la frontera norte de México. Lo anterior debido a su ubicación geográfica, con la cual tienen una relación más directa con los estados de la Unión Americana y, por ende, las economías fronterizas se “dolarizan”, siendo más susceptibles al comportamiento del tipo de cambio.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de las 32 entidades del país, solamente nueve registraron en octubre pasado una inflación anual dentro de la meta del Banco de México (Banxico), de 2-4 por ciento. En dicho grupo de estos estados se encuentran los seis de la frontera norte de México: Nuevo León (3.56%), Baja California (3.70%), Coahuila (3.70%), Sonora (3.82%), Chihuahua (3.96%) y Tamaulipas (3.98 por ciento

:

MİLENİO: El cáncer de pulmón es la neoplasia maligna con mayor letalidad en MéxicoUn paciente llega a tardar hasta 8 meses en ser detectado con cáncer de pulmón y, por ello, se ha convertido en la neoplasia maligna con mayor letalidad en el país, donde cerca del 90 por ciento fallece debido a los diagnósticos tardíos y a la falta de capacitación de parte de los médicos generales y de primer contacto para detectar lesiones.

Fuente: Milenio | Leer más »

PROCESO: Paul McCartney regresa a México con su gira 'The Got Back Tour'El legendario rockero británico Paul McCartney regresó a México con su gira “The Got Back Tour”, brindando un extenso recorrido de rolas del mítico cuarteto de Liverpool, The Beatles, de su banda The Wings, y su producción como solista.

Fuente: proceso | Leer más »

PROCESO: Denuncian violación de derechos humanos en operativos migratorios en Ciudad de MéxicoLa Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) informó que recibió denuncias contra el Instituto Nacional de Migración (INM), debido a que realizó operativos el pasado fin de semana en las alcaldías Iztapalapa y Gustavo A. Madero dirigidos contra migrantes, en los que no se respetaron los derechos humanos de las personas en movilidad.

Fuente: proceso | Leer más »

EL_UNİVERSAL_MX: Iniciativa de reforma busca hacer más inclusivo el futbol femenil en MéxicoHoy es un gran día para el futbol femenil mexicano. Se va a votar en el Senado una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo que busca modificar el apartado deportistas profesionales con el fin de hacerlo más inclusivo en materia de género.

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más »

EL ECONOMİSTA: Las operaciones financieras digitales ganan terreno en MéxicoEn México, las operaciones financieras digitales están aumentando a pesar de la predominancia de los pagos en efectivo en la economía informal.

Fuente: El Economista | Leer más »

MERCA20: Consumidora chilena se sorprende con el pasillo de papel de baño en supermercados de MéxicoEn un video viral en TikTok, una consumidora chilena compartió lo que le sorprende del pasillo de papel de baño de los supermercados en México.

Fuente: Merca20 | Leer más »