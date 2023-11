‘La escuela es nuestra’: SEP se negó a comprobar 12 mmdp

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) examinó los apoyos otorgados a 44 mil 299 Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP) y solicitó a la SEP que indicara cómo se utilizaron los fondos en conceptos como infraestructura, equipamiento, extensión de horarios y servicios de alimentación.

“Queda en evidencia que la Dirección General la Escuela es Nuestra no implementó los mecanismos necesarios para realizar el seguimiento de las diversas acciones que realizaron los CEAP en materia de infraestructura educativa, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Interior de la SEP, ni para identificar los planteles que utilizaron parte de los recursos para el servicio de alimentación y la extensión del horario escolar”, señaló la ASF como irregularidad.

La Auditoría informó que solo 33 CEAPs reintegraron 9.3 millones de pesos a la Tesorería de la Federación, principalmente porque 30 de ellos renunciaron al apoyo y los otros 3 planteles dejaron de funcionar. La auditoría destacó que la SEP evadió su responsabilidad de seguimiento y supervisión del gasto.

Se identificó que, de los 44 mil 299 planteles beneficiados, solo 13 mil 701 establecieron “Comités de Contraloría Social”, de los cuales 4 mil 838 no proporcionaron información sobre el uso de los fondos.

En las visitas de la ASF a 43 planteles que recibieron apoyo por un total de 23 millones 600 mil pesos, se verificó que destinaron 22 millones 716 mil pesos a trabajos de mantenimiento, rehabilitación y construcción. Los miembros de los CEAP informaron que no asignaron recursos a servicios de alimentación ni a la extensión del horario escolar, ya que no se consideraron prioritarios.

