La economía mexicana crece, pero pierde potencia: Ceesp

A pesar de la evolución positiva de los principales indicadores económicos en México, el dinamismo anual muestran una desaceleración, aseguró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp).En su reporte semanal, destacó que en materia de crecimiento el Inegi informó que durante agosto el indicador global de la actividad económica (IGAE) aumentó 0.4 por ciento, ligeramente por arriba de la estimación oportuna de 0.3 por ciento.

“De mayo en adelante la actividad industrial fue el sostén del crecimiento favorable; en ello influyó decididamente el crecimiento anómalo de la construcción, cuyo origen es difícil de explicar en su totalidad. Mientras tanto, el sector servicios, que ocupa 62 por ciento de la actividad se ha desacelerado”, refirió el organismo empresarial.Remarcaron que, al igual que en la actividad económica, la recuperación del empleo formal ha sido muy lenta.

Mauricio Islas se vuelve un maestro de la seducción en la puesta en escena 'La clase'La obra regresó a la Ciudad de México, al Teatro México del Centro Teatral Manolo Fábregas Leer más ⮕

'Checo' Pérez lame'Checo' Pérez lamentó resultado en la qualy del GP de México: "No fuimos suficientemente buenos"ntó resultado en la clasificación del GP de México: "No fuimos suficientemente buenos"El piloto mexicano no pudo mantener el ritmo de las prácticas libres durante la clasificación Leer más ⮕

Charles Leclerc desea convertir la pole en GP de México en triunfoEl piloto de Ferrari no se mostró tan ilusionado con la posición de privilegio, ya que para él lo importante es tener un buen desarrollo de carrera. Leer más ⮕

Gran Premio de México 2023: Vadhir Derbez convive con fans en el Autódromo Hermanos RodríguezEl actor fue visto en el vento automovilístico compartiendo momentos con sus seguidores; este el segundo día consecutivo que el actor visita el recinto Leer más ⮕

Economía: va México rumbo a un cierre de sexenio con alta vitalidad y crecimientoSe beneficia el país de una recuperación retrasada tras la pandemia, así como de los primeros efectos positivos del nearshoring, la demanda estadounidense de bienes y servicios y el aumento en el gasto público Leer más ⮕

México rompe racha de medallas de oro en los Juegos Panamericanos 2023La delegación de México vio este sábado cortada su racha de medallas de oro en los Juegos Panamericanos 2023 al ganar solo platas y bronces Leer más ⮕