La disputa en Morena por la CDMX, entre codazos, boicots, audios y lo que venga

, para hacer una demostración de cómo con Inteligencia Artificial y 200 pesos se puede armar un audio falso como el que se difundió en redes. El vocero presidencialsubió un video en el que afirma que en la contienda no hay favoritos ni favoritas y la encuesta decidirá.

y los dirigentes de PAN, PRI y PRD, quienes le hicieron algunas observaciones y ajustes. Nos hacen ver que también se recogieron propuestas de agrupaciones de la sociedad civil sobre temas como la seguridad y la equidad de género.

PERIODICOCORREO: Cruje Morena en la CDMX; Sheinbaum acusa a Jesús RamírezCruje Morena en la CDMX; Sheinbaum acusa a Jesús Ramírez. La división interna del Partido Morena en la CDMX, además del tema de género

MILENIO: Lía Limón asegura que Morena 'le tiene miedo' tras rechazo de licencia por Congreso de CdMxLa alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, aseguró que Morena no quiere que compita en 2024 porque “le tiene miedo”.

MILENIO: Batres descarta división en Morena de CdMx frente a candidatura a Jefatura de GobiernoMartí Batres, consideró que no hay una división en el movimiento que encabeza Morena en la Ciudad de México.

MILENIO: Jesús Sesma asegura que acatará decisión del PVEM sobre candidatura de Morena de CdMxEl líder del Partido Verde Ecologista (PVEM) en la Ciudad de México, Jesús Sesma, aseguró que se mantendrá respetuoso.

MILENIO: Harfuch pide unidad en Morena de CdMx previo a elección de candidato para JefaturaEl aspirante a la Jefatura de Gobierno, Omar García Harfuch, señaló que el movimiento requiere unidad.

EL_UNIVERSAL_MX: Consejeros de Morena en CDMX respaldan a Harfuch en evento privadoEn la reunión realizada en Cuauhtémoc, Omar García Harfuch destacó que “este proceso requiere unidad'

