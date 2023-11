La diputada Martha Ávila busca incrementar la productividad en el Congreso de la Ciudad de México

La diputada del Congreso de la Ciudad de México, Martha Ávila, ha atestiguado desde la presidencia debates crispados entre sus compañeros, como cuando llegó el documento que solicita avalar la reelección de la Fiscal capitalina.

"Me gustaría lograr el incremento de la productividad coadyuvando desde la Mesa para que eso suceda, pero no lo veo, porque al atravesarse el proceso electoral no solamente los ánimos irán subiendo, sino que el resultado también incidirá en el último trimestre de este año legislativo. Entonces, si gana una parte o la otra tendrá consecuencias. Lo que nos resta es seguir avanzando y tratar día a día de abonar el diálogo", explica. Martha Ávila se reeligió como diputada para un segundo periodo y también fue legisladora en la VI Legislatura de la entonces. Es representante de las alcaldías Azcapotzalco y Miguel Hidalgo ante del Congreso de la CDMX. Es ingeniera de profesión, pero tiene estudios de posgrado en administración pública. Su eslogan de trabajo es "por una ciudad con orden"

