La difícil sucesión de López Obrador

Ninguna sucesión resulta fácil, como lo acaban de mostrar tres temporadas de Succession, la apasionante versión televisada del magnate de los medios Rupert Murdoch. La transición a la segunda temporada de la cuarta transformación tampoco estará libre de tensiones.

A diferencia de Logan Roy, el patriarca empresarial en la serie, Andrés Manuel López Obrador no tuvo dificultad para decidirse entre los tres posibles sucesores, a quienes llamó hermanos en lugar de hijos (y con toda razón, pues apenas les lleva 10 años en promedio). Claudia Sheinbaum siempre lució favorita no solo en el ánimo del Presidente, sino también en su entorno inmediato y, para fortuna de la transición, entre la mayoría de los encuestados. Por allí no hubo más problema que el que quiso provocar Marcelo Ebrard por razones que merecerían otro espacio.Pero resuelta la identidad del relevo, persiste el otro problema. La verdadera dificultad de Logan no era escoger a su sucesor, sino decidirse a retirars

