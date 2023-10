La defensoría se llama Denise

Denise Chávez, de 37 años, pasó nueve años y medio en prisión en Baja California por un delito que no cometió. Fue violada y sufrió tortura sexual por parte de elementos de la Policía Estatal Preventiva y de la entonces. Salió libre apenas hace unas semanas, el 20 de septiembre.

La defensa jurídica adecuada es un derecho humano que el Estado tiene la obligación de garantizar y que cobra medular importancia entre la población de menores recursos. Es precisamente ela través del Instituto Federal de Defensoría Pública que actualmente lleva la representación gratuita en más de 32 mil 500 asuntos y más de 41 mil 340 asesorías jurídicas en 147 lenguas diferentes, en 138 localidades del país.

debe reparar el daño que me causó a mí y a mi familia, merezco una reparación integral, quiero que castiguen ay que me violaron y que vayan a la cárcel, quiero una disculpa pública y necesito apoyo médico y psicológico, perdí 10 años de mi vida. Pero me da miedo seguir luchando porque estas personas están libres y corro un riesgo. headtopics.com

en 2022. La seguridad, la policía, el ministerio público, las procuradurías y fiscalías forman parte del poder ejecutivo, y a nivel federal, pues López Obrador es el responsable (la fiscalía no es autónoma en los hechos).

