La Casa Blanca monta ofrenda por el Día de Muertos; invitan a latinos a llevar fotos de sus seres queridos

A través de su cuenta de X, la primera dama Jill Biden invitó a miembros de la comunidad latina a hacer un recorrido por la residencia oficial y a llevar una fotografía de sus seres queridos para colgarla en la ofrenda adornada con listones de colores, sarapes, imágenes religiosas, flores de cempasúchil y otros objetos típicos mexicanos.

“En honor al Día de los Muertos, Joe y yo invitamos a la comunidad latina a agregar fotos familiares a la ofrenda de la Casa Blanca como una manera de honrar los recuerdos y las vidas de sus seres queridos.

“Esperamos que todos los que visiten la Casa Blanca en los próximos días puedan tomarse un momento para reconocer a aquellos que hemos perdido y celebrar su legado”, escribió la primera dama en el mensaje que acompaña con un video de la ofrenda.In honor of Día de los Muertos, Joe and I invited the Latino community to add family photos to the White House’s ofrenda as a way to honor the memories and lives of their loved ones.

El gobierno estadunidense comenzó a celebrar el Día de Muertos con una ofrenda en la Casa Blanca en 2021, tras la llegada al poder de Joe Biden.

Proceso entrevistó a huéspedes de lo que fue el hotel Ritz –inmueble ya declarado inseguro–, quienes aseguran que en ningún momento recibieron advertencias de que había una emergencia por"Otis" y debían resguardarse.

