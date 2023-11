La cantante urbana muestra su nueva mansión

Es una de las representantes del género urbano del momento, quien gracias a sus picantes canciones ha logrado hacer perrear a más de una generación, pues, tal y como se muestra en su último clip musical, sus melodías las escuchan desde jóvenes hasta adultos, algo que le ha permitido amasar cierta fortuna, la cual ya comenzó a rendir frutos, pues este fin de semana, la bella intérprete compartió con sus seguidores un bien inmueble que sumó a su patrimonio.

Se trata de una nueva mansión, misma que, entre otras amenidades, cuenta con alberca, parrilla y un jardín enorme, detalles que rápidamente llamaron el interés de los usuarios, quienes no dudaron en replicar algunas imágenes que aparecen en el audiovisual. La reina del género urbano compartió un clip con una vista panorámica de su nuevo hogar / IG: labellakath. La mansión cuenta con una estética bastante armónica y moderna, la intérprete de 'Gatita' aclaró que próximamente le hará modificaciones a su hogar, esto con el objetivo de adecuarlo a su gusto, estilo y necesidades. Entre estos cambios a la propiedad destacan aspectos como el acabado y tamaño de su clóset, el cual se presume que será enorme

