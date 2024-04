López Obrador descarta riesgo electoral por protestas de familias de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa

“Hay que evitar provocaciones, no caer en trampas, que no utilicen estos casos con propósitos electorales”, declaró el presidente.El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó este lunes que sean un riesgo para las elecciones del 2 de junio las protestas y el boicot que anunciaron activistas y familias de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa .

“No, no, para nada , y sí, yo tengo que hablar con los padres y lo voy a hacer, con las madres, con los padres, pero lo que no quiero es que hayaEl mandatario respondió así a la información publicada por la prensa el domingo sobre un documento aprobado por la43 estudiantes desaparecidosLos activistas y las familias acusan a López Obrador de no cumplir con su promesa de, que ocurrió en septiembre de 2014 en Guerrero, y han cuestionado al mandatario por no querer...

Vamos a ver su propuesta. Es que no queremos que un asunto tan importante, serio, de justicia lo conviertan en unaEl gobernante mexicano acusó a los representantes de los padres y madres de Ayotzinapa de empujar este tipo de reclamos e, incluso, recordó que el pasado 6 de marzo, cuando un grupo de normalistas derribó una puerta del, dijeron que buscarían a una de las candidatas, en referencia a la opositora Xóchitl Gálvez.“Me da mala espina.

La presión para que López Obrador resuelva el caso Ayotzinapa, una de sus principales promesas de campaña, ha crecido durante las campañas rumbo a lasen medio de protestas de estudiantes actuales que lo acusan de proteger al Ejército porque hay militares involucrados.

López Obrador Protestas Boicot Estudiantes Desaparecidos Ayotzinapa Elecciones

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:



AristeguiOnline / 🏆 43. in MX

México Últimas Noticias, México Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Andrés Manuel Lopez Obrador in 60 minutes: What did the president of Mexico say?During the interview on 60 Minutes, López Obrador acknowledged that fentanyl is produced in Mexico. However, he downplayed the fact

Fuente: Merca20 - 🏆 11. / 75 Leer más »

“Es una joya tener a Andrés Manuel López Obrador como presidente”: Claudia SheinbaumClaudia Sheinbaum expuso que parte de su Proyecto de Nación es rescatar los trenes de pasajeros y para Sinaloa se proyecta la implementación de la ruta Tepic-Mazatlán-Nogales, además de proyectos carreteros

Fuente: El_Universal_Mx - 🏆 7. / 80 Leer más »

AMLO acepta que México es fuente principal de fentanilo, pero niega negociar con criminalesTe presentamos la entrevista de Andrés Manuel López Obrador para 60 Minutes de CBS.

Fuente: Milenio - 🏆 9. / 77 Leer más »

La mañanera de AMLO, 22 de marzo, minuto a minutoSigue lo más relevante de la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, desde Coatzacoalcos, Veracruz

Fuente: El_Universal_Mx - 🏆 7. / 80 Leer más »

La Mañanera de AMLO, 19 de marzo, minuto a minutoSigue lo más relevante de la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador

Fuente: El_Universal_Mx - 🏆 7. / 80 Leer más »

La mañanera de AMLO, 3 de abril, minuto a minutoSigue lo más relevante de la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador

Fuente: El_Universal_Mx - 🏆 7. / 80 Leer más »