López Obrador asegura que no pueden detener sus conferencias de prensa matutinas

López Obrador aseguró que no hay facultades para que las autoridades detengan sus conferencias de prensa matutinas. “No podrían hacerlo. Y estamos cumpliendo porque nos están mandando casi diario que borremos matutinas y estamos borrando”, afirmó. López Obrador dijo que le pidieron bajar “la mañanera” —aunque fue un informe vespertino— sobre la presentación de su paquete de iniciativas de.

Desde su punto de vista, elno se atrevería a prohibir su reciente libro “¡Gracias!”, por las referencias que pueden violar la ley electoral. “No creo yo que se atrevan a prohibir, pero vamos a esperar ¿cuando es el día de la reunión? Mañana, mañana”, dijo. Ante la incógnita sobre qué haría el presidente mexicano en caso de que el Instituto Nacional Electoral dictaminara detener las transmisiones de sus conferencias de prensa matutinas, afirmó en ironía que seguirían el consejo de Lorezno Córdova, expresidente del INE, que dice que hay una nueva lengua, porque no se debe decir mañanera, sino matutina

