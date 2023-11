Línea 1 del Metro cierra segundo tramo a partir del 9 de noviembre por obra de rehabilitación

El pasado 29 de octubre reanudó servicio el tramo de lal línea 1 del Metro de Pantitlán a Isabel la Católica. Foto: Cuartoscuro/ArchivoGuillermo Calderón, director del Metro, explicó este miércoles cómo será el servicio para los usuarios de este medio de transporte mientras realizan la modernización del tramo dos de la llamada también “línea rosa”.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: Agregó que el bombardeo provocó el colapso de infraestructura subterránea de Hamás dedicada a actividades “terroristas” contra Israel.El Ministerio de Salud de Gaza y el cercano Hospital Indonesio, donde fueron trasladados la mayoría de los heridos, contabilizaron al menos 50 fallecidos, mientras la agencia francesa AFP confirmó al menos 47 a partir de las imágenes del suceso.

El director de cirugía del Hospital Indonesio, Mohamed El Ron, declaró al corresponsal Jeremy Bowen de la BBC que el centro médico recibió 400 víctimas, entre ellas 120 muertos. Los ataques de Israel como represalia han provocado más de 8.500 muertos en Gaza, según las autoridades de Hamás.Fotografías divulgadas por la agencia Reuters muestran la devastación en Jabalia, con personas en busca de sobrevivientes y sacando cuerpos de entre los escombros.Situado al norte de la Ciudad de Gaza, Jabalia es el mayor de los ocho campos de refugiados de Gaza.Uno de los cráteres que dejó el ataque.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EL_UNIVERSAL_MX: ¿Cuándo cierra tramo Isabel La Católica-Observatorio de Línea 1 del Metro?El gobierno de la CDMX habilitará el servicio de apoyo con autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros para dicho tramo

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

FORO_TV: Cierre Metro: Rutas de RTP en el Tramo Isabel La Católica-ObservatorioNoticias de México y el mundo

Fuente: Foro_TV | Leer más ⮕

VOGUEMEXICO: Cómo llevar suéter calientito con botas calcetín como Kendall JennerSigue la inspiración con suéter calientito y botas calcetín de Kendall Jenner y estarás lista para el otoño 2023.

Fuente: VogueMexico | Leer más ⮕

VOGUEMEXICO: Desde que como yogur como alimento probiótico estoy menos hinchadaTomar un yogur natural entero a diario ha mejorado mi inflamación abdominal así como mi bienestar intestinal y emocional.

Fuente: VogueMexico | Leer más ⮕

VOGUEMEXICO: Cómo llevar chamarra boho de ante como Hailey Bieber en otoño 2023Hailey Bieber no es la única fan de esta chamarra en tendencia: otras celebridades también recurren a este diseño de los años 70 para el otoño.

Fuente: VogueMexico | Leer más ⮕

VOGUEMEXICO: Cómo llevar botas altas de peluche y minifalda como Emily RatajkowskiEmRata nos demuestra que un look de villana es la opción ideal no solo en Halloween, sino también en Otoño-Invierno 2023.

Fuente: VogueMexico | Leer más ⮕