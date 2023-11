Kim Kardashian rinde un atrevido homenaje a Salma Hayek en su vestuario de Halloween

Resulta que la empresaria y personalidad de la televisión adoptó el papel Satánico Pandemónium, el icónico personaje interpretado por Salma Hayek en la película"From Dusk Till Dawn" de 1996. En esta cinta de vampiros dirigida por Robert Rodríguez y escrita por Quentin Tarantino, Salma deslumbró como una sensual bailarina conocida como"la mujer más siniestra que jamás haya bailado sobre la faz de esta tierra".

Kim no solo recreó el atrevido atuendo, sino que también realizó una sensual rutina, acompañada de una boa, tal como lo hizo la actriz mexicana en la película.Salma respondió con entusiasmo y la felicitó:"Bravo Kim Kardashian. Estoy muy honrada. Trajiste de vuelta unos salvajes recuerdos y un poco de trastorno por estrés postraumático. Kim lo lució mejor".

Ante ello, la socialité no tardó en responder a la reacción de Salma, expresando su admiración:"¡Oh mi Dios! No reina Salma Hayek. ¡No hay nadie como tú!. Mi inspiración por siempre".Hubo quien manifestó su descontento, afirmando que el traje y el personaje pertenecían exclusivamente a la veracruzana.

Comentarios como"Me encanta, pero lo siento mamá, nunca pudiste moverte como ella lo hace en esta película","Salma lo hizo mejor" y"Nunca le ganará a Salma" inundaron las redes de Kim.

