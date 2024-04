Kaká cuenta su desgarradora versión del divorcio con Carol Celico: 'No puedes obligar a nadie a quedarse contigo'

Kaká contó su desgarradora versión del divorcio con Carol Celico : "No puedes obligar a nadie a quedarse contigo"Hugo Sánchez: ¿Cuál sería el salario del entrenador mexicano de llegar a la MLS?

Kaká contó su desgarradora versión del divorcio con Carol Celico: "No puedes obligar a nadie a quedarse contigo" se divorció de la leyenda del Milán por"ser demasiado perfecto" lo que provocó polémica en redes sociales

"Llegó un momento en que ella insistió dijo: 'Yo no quiero más, simplemente no quiero'. Y luego volvió a Brasil, firmó los papeles del divorcio y nos divorciamos en diciembre de 2015. Punto final, aquí termina la historia con dos hijos maravillosos como lo son Luca e Isabela. Me quedo un año soltero, tratando de asimilar la situación y digiriendo como cristiano, hablando con los pastores, porquey yo estaba ahí divorciándome.

Kaká Carol Celico Divorcio Matrimonio Polémica

