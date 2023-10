Justin Timberlake 'desactiva' comentarios en Instagram tras ataques de odio por libro sobre Britney Spears

27/10/2023 06:14 p. m. / Fuente: El_Universal_Mx

En 'The woman in me', se detallan los aspectos intensos de la relación que los cantantes compartieron, incluyendo un aborto que dejó una profunda marca en la vida de la estrella pop