Jurgen Klopp revela el club en el que jamás trabajará en toda su vida

Jurgen Klopp reveló cuál es el club en el que jamás trabajará en toda su vida. No solo descartó al Manchester United o Everton por las rivalidades históricas, sino que dejó fuera de sus opciones a todos los equipos que juegan en el máximo nivel del fútbol Inglaterra. Sin importar lo que suceda en el futuro, Klopp quiso aclarar que el Liverpool fue, es y siempre será su único equipo inglés. Su corazón será red y se quedará en Anfield para siempre. “Lo que pase en el futuro no lo sé.

Pero no habrá ningún otro club inglés jamás (en toda mi vida). Eso lo puedo prometer, incluso si no tengo nada que comer… eso no pasará”, Jurgen Klopp lo conquistó absolutamente todo como DT del Liverpool y lo más importante: se ganó el respeto y el cariño de toda la hinchada de Anfield. Por eso es que simplemente no se visualiza dirigiendo en otro club de la Premier League

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:



InvictosSomos / 🏆 16. in MX

