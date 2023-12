Juicio sobre el caso Pegasus: Fiscalía se desiste de llamar a declarar a ex secretario de Seguridad Ciudadana

En el juicio sobre el caso Pegasus se debate la responsabilidad de un particular que habría recibido órdenes de una estructura jerárquica dirigida por servidores públicos para espiar a la periodista Carmen Aristegui con el software intrusivo.

La Fiscalía General de la República (FGR) finalmente se desistió de llamar a declarar en calidad de testigo al ex secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y hoy precandidato de Morena al Senado de la República, en el juicio oral que arrancó el pasado 4 de diciembre contra Juan Carlos “GR”, un particular acusado por el uso del software Pegasus para espiar a la periodista Carmen Aristegui por órdenes de una estructura jerárquica encabezada por servidores públicos. Durante la primera audiencia del caso, el Fiscal Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión​ (Feadle), había adelantado al tribunal de enjuiciamiento que esa dependencia estaba valorando desistirse de varios testigos para no ser “reiterativo”, pero sin mencionar los nombres





