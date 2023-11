Juicio contra Google en México por prácticas anticompetitivas en publicidad digital

Comenzó en México el juicio contra Google por presuntas “prácticas anticompetitivas en el mercado de servicios de publicidad digital” realizadas por la empresa, en perjuicio de competidores y consumidores.

El procedimiento, a cargo de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) puede concluir con la absolución de Google México, la obligación de que cambie sus prácticas comerciales o con una multa de hasta 8% de sus ingresos totales en el último año de aplicación de la conducta ilícita. TE PUEDE INTERESAR: Hasta ahora, así va el juicio contra Google, el primero antimonopolio en la era de internet en EU Se desconocen los ingresos de Google México, pues la compañía no tiene obligación de hacer pública esa información en el país. La consultora PwC calculó en 2 mil millones de dólares el valor de la publicidad en internet en México en 2020: unos 38 mil millones de pesos de la época. El valor de la publicidad en buscadores, de acuerdo con PwC, fue de 7 mil 700 millones de pesos y el valor de la publicidad en video digital, de casi 11 mil millone

:

EL ECONOMİSTA: Massa pide ver Google para arrinconar a MileiEn debate televisado, el candidato oficialista pide a los argentinos revisar lo dicho por su polémico contrincante.

Fuente: El Economista | Leer más »

MİLENİO: CFE y Stalink: ¿Cómo funciona el servicio de internet en México del gobierno y Elon Musk?La CFE ofrecerá internet gratuito en regiones rurales que carecen de infraestructura gracias al sistema satelital de Starlink. Así funciona.

Fuente: Milenio | Leer más »

EL ECONOMİSTA: Pide el Gobierno de México reconocer el derecho de huelgaLa STPS celebró que la OIT siga fortaleciendo, de manera tripartita, el andamiaje jurídico que permite la atención pacífica y democrática de los asuntos laborales en el mundo”.

Fuente: El Economista | Leer más »

MİLENİO: ¿Cuándo juega México vs Venezuela en el Mundial Sub 17?Aquí te decimos cuándo y a qué hora juega la selección mexicana ante Venezuela el partido de la fase de grupos del Mundial sub 17 2023.

Fuente: Milenio | Leer más »

EL ECONOMİSTA: Banco de México tomará más tiempo que los bancos de AL para recortar la tasaLa pausa monetaria se perfila como una de las más largas de la región. La flexibilización de la política monetaria en las economías de la región no llegará a niveles del 2021 por un tiempo prolongado.

Fuente: El Economista | Leer más »

VANGUARDİAMX: México extradita a mujer acusada de infanticidio en EUAraceli Tapia Ceballos es acusada en el vecino país de provocar la muerte de un menor de edad, delito que habría cometido junto con su pareja, Edgar Salvador Casian

Fuente: vanguardiamx | Leer más »