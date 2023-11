Aunque la franquicia Call of Duty es reconocida por sus electrizantes modos multijugador, es innegable que un sector de la comunidad disfruta adentrarse en la narrativa y disfrutar la campaña para un jugador. Desafortunadamente, parece que la última entrega, CoD: Modern Warfare III, se quedó corto en este apartado

. Aunque el FPS de Activision y Sledgehammer Games llegará a las tiendas hasta el 10 de noviembre, los jugadores que reservaron su copia ya pueden probar el acceso anticipado de la campaña que continúa la historia del Capitán Price y la Fuerza Operativa 141. Por desgracia, las primeras reacciones han sido negativas. Video relacionado: Call of Duty: Modern Warfare III - Tráiler de Avance Jugadores arremeten contra la campaña de Call of Duty: Modern Warfare III La principal queja se dirige a la duración del componente narrativo del videojuego. De acuerdo con los informes de los jugadores y creadores de contenido, es posible llegar a los créditos finales en una tarde. Si se abordan las misiones semiabiertas con mesura y sigilo, la campaña puede alcanzar las 4 horas; sin embargo, si se opta por un enfoque más directo es posible ver la conclusión en 3 horas o menos. Ciertamente, las campañas de Call of Duty no se caracterizan por ser extremadamente largas, pues es posible completarlas en 6 o 7 hora

:

