Juegos Panamericanos: Selección Femenil de Chile, en problemas por no tener porteras para la final contra México

"Es momento de pasar a otra página", dijo la estelar guardameta a la prensa al confirmar que estaría ausente en el compromiso por la medalla de oro debido a las condiciones del permiso que le dio su club, el Olympique de Lyon, para jugar en lostiene un serio problema, pues deberá utilizar a una jugadora de campo para defender la valla ante México, que clasificó a la final al derrotar 2-0 a Argentina con un doblete de"Es inaceptable la gestión de la...

"Rechazamos y criticamos categóricamente la postura que han adoptado algunos medios de comunicación, los que han catalogado la renuncia deEl Comité Olímpico de Chile, según un documento publicado por la prensa local, solicitó a la Organización Deportiva Panamericana (PanamSports) inscribir una guardameta a última hora debido a la situación, pero la petición fue negada.

