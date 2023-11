Juega o Muere

Eugenio Derbez por fin entra a Marvel con estos memes inspirados en sus personajesLos 3 mejores doramas donde los mejores amigos se enamoranPs, ps, te decimos las respuestas del cuestionario Disney 100 en Tiktok de este 1 de noviembreEs la película de terror que más sustos nos ha dado en los últimos 5 años, ¡y está disponible en Netflix!Scarlett Johansson demanda a inteligencia artificial por robar su cuerpoLa película de terror en Netflix que debes evitar en Día de Muertos (tendrás pesadillas y no podrás dormir)

MILENIO: Mina de carbón colapsa y un trabajador muere, hay otro bajo los escombros, en KentuckyUn hombre perdió la vida al ser enterrado bajo toneladas de escombros luego del colapso de una mina de carbón.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

MILENIO: En Oaxaca, migrante de dos años muere tras ser atropellada; su padre, en estado críticoNiña migrante de 2 años muere atropellada en Oaxaca.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

MILENIO: Muere surfista de 55 años tras ataque de tiburón en playas australianasMira AQUÍ la trágica noticia, muere hombre tras ser atacado por un tiburón en Australia.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

LARAZON_MX: Juegos Panamericanos 2023: ¿Dónde ver el próximo partido de México Sub23 y contra quién juega?México Sub23 recupera las esperanzas de pelear por una medalla en los Juegos de Santiago 2023 contra uno de sus mayores rivales

Fuente: LaRazon_mx | Leer más ⮕

TUDNMEX: Edson golea al Arsenal en la EFL Cup, Raúl juega en pase del FulhamManchester United quedó fuera ante Newcastle, mientras que Liverpool y Chelsea avanzan a Cuartos de Final.

Fuente: TUDNMEX | Leer más ⮕

RECORD_MEXICO: Nuevas imágenes de la Arena GNP: luce muy dañada por el Huracán OtisEl estadio donde se juega el Abierto Mexicano de Tenis quedó destrozado tras el Huracán Otis

Fuente: record_mexico | Leer más ⮕