Juan Pablo va a un Halloween, amigos lo abandonan en hospital con golpe en la cabeza y muere

Por otra parte, usuarios en redes sociales también aseguraron haber visto al joven momentos antes de su muerte y otros más exigen justicia a las autoridades para conocer el motivo del deceso. “Exigimos que se haga justicia y se llegue a sus últimas consecuencias. Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza pedimos su intervención y coordinación con las autoridades del estado de Nuevo León y se aclare este muy lamentable caso. Descanse en paz amigo

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VANGUARDIAMX: ‘La gente ya nos extrañaba’: MM Pizzas regresa a su tradicional decoración de Halloween en SaltilloDesde los noventas, la decoración de Halloween de a poco se convirtió en un signo distintivo e incluso una tradición pedida por los comensales de MM Pizzas en Saltillo

Fuente: vanguardiamx | Leer más ⮕

MILENIO: Exigen justicia por joven de Saltillo que murió tras asistir a fiesta de Halloween en MonterreyJuan Pablo Berlanga Sánchez, de Saltillo, fue encontrado sin vida tras asistir a una fiesta de Halloween en Monterrey.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

MILENIO: ¡En 5 minutos! Maquillajes de Halloween RÁPIDOS y sencillos para hacer en casaLos maquillajes de Halloween son la pieza clave para destacar en Halloween.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

VANGUARDIAMX: ‘No fue en el evento’; se deslindan organizadores del festival por la muerte de Juan PabloLos encargados han declarado que el personal de seguridad no tuvo contacto con la víctima. Aseguran que el hombre se encontraba intoxicado y que presuntamente se arrojó de una torre por voluntad propia

Fuente: vanguardiamx | Leer más ⮕

VANGUARDIAMX: Se deslindan organizadores del festival por la muerte de ramosarizpense Juan Pablo en parque de MonterreyLos encargados han declarado que el personal de seguridad no tuvo contacto con la víctima. Aseguran que el hombre se encontraba intoxicado y que presuntamente se arrojó de una torre por voluntad propia

Fuente: vanguardiamx | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: Juan Pablo fue a un concierto de Halloween en Monterrey y murió "abandonado" por sus amigosInternautas piden que el caso sea esclarecido por las autoridades y no quede impune

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕