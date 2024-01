Joven de 18 años con problemas de salud

Era un joven de 18 años que soñaba con ser licenciado en derecho y ser el mejor portero de su fraccionamiento en la ciudad de. Él gozaba de buena salud y en marzo de 2020 de pronto todo cambió. El dolor empezó a invadir su cuerpo, primero la espalda y luego los pies, al punto de dejar de caminar. . Al paso de una semana y empeorar su condición acudió con un traumatólogo particular. Le realizaron exámenes. El panorama fue desalentador.que aplastaba sus nervios y solo necesitaría una operación.

Pidió que le hagamos una resonancia para comprobarlo, nos dió la orden y fuimos a hacer los estudios, al principio todo fue de forma particular. En la resonancia salió que era un. Le recomendaron que acudiera el doctor del dolor, un algólogo. En su lugar, ingresó al Hospital Lic. Ignacio García Tellez T 1 delRodrigo ) y si podía decirle las cosas directamente y él respondió que sí. Le explicó que no había nada que hacer, que solo podían ir con el doctor del dolor, pero no pudimos pagarlo. Pensamos que en la T1, IMSS podría ayudarlo”, agregó su mam





lasillarota » / 🏆 52. in MX Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Joven con vocación de mesero se ve obligado a trabajar como camaristaUn joven con una vocación de mesero se ve obligado a trabajar como camarista debido a la devastación económica reciente. A pesar de su deseo de trabajar en un restaurante de moda en Europa, ahora se encuentra limpiando habitaciones.

Fuente: El_Universal_Mx - 🏆 7. / 80 Leer más »

Perdidos en la noche: Ester Expósito habla sobre su papel en la nueva película de Amat EscalanteEster Expósito habla sobre su papel en la nueva película de Amat Escalante, Perdidos en la noche, donde interpreta a una joven instagramera que finge suicidios en su perfil. La actriz comenta sobre la experiencia de trabajar en esta cinta y su personaje.

Fuente: LaCronicaDeHoy - 🏆 34. / 59 Leer más »

Familiares y amigos de Elsa Celeste Baltazar exigen captura de su exparejaFamiliares y amigos de Elsa Celeste Baltazar se manifestaron frente a la sede central de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), en la colonia Doctores, para exigir a las autoridades que capturen a Carlos Melesio “N”, quien presuntamente asesinó a la joven de 28 años el pasado 4 de diciembre.

Fuente: proceso - 🏆 6. / 82 Leer más »

El sistema de salud en México enfrenta desafíos masivos debido a políticas privatizadoras y corrupciónEl sistema de salud en México se encuentra en una situación crítica debido a décadas de políticas privatizadoras y corrupción. El contagio de SarsCov-2 está en aumento y se espera un resultado estremecedor en los próximos meses. Además, México tiene el segundo índice de obesidad más alto del mundo. Un grupo de mujeres con cáncer protesta bloqueando el acceso al aeropuerto.

Fuente: vanguardiamx - 🏆 4. / 84 Leer más »

Alejandra Guzmán actualiza el estado de salud de su madre Silvia PinalLa cantante Alejandra Guzmán hace una actualización sobre el estado de salud de su madre, la primera actriz Silvia Pinal.

Fuente: El_Universal_Mx - 🏆 7. / 80 Leer más »

Los virus y su peligrosidad para la salud humanaLos virus pueden causar enfermedades en los humanos. Las autoridades sanitarias prestan especial atención a estos patógenos debido a su peligrosidad.

Fuente: EnsedeCiencia - 🏆 10. / 77 Leer más »