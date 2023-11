Joven coahuilense muere tras desaparecer de fiesta de Halloween en Nuevo León

El encargado de la Fiscalía local afirmó que según los estudios del médico legista del Servicio Médico Forense, el joven murió a consecuencia de contusión profunda de cráneo, tórax y pelvis, de lo cual fueron informados por el Semefo, una vez que el Hospital Universitario trasladó a las instalaciones forenses para la autopsia de ley, el cuerpo sin vida del joven que había ingresado herido.

A raíz de dichas circunstancias, la Fiscalía Especializada en Homicidios inició una carpeta de investigación ya que el lunes al entregar el cuerpo a la madre de Juan Pablo, refirió que su hijo se había trasladado el sábado a Monterrey en compañía de tres o cuatro personas, para asistir a la fiesta mencionada, y siendo ya el domingo recibió en su domicilio a los amigos de su hijo que lo habían acompañado a la fiesta, quienes se...

Y los jóvenes le comentaron que su hijo había tenido un incidente con guardias de seguridad privados que habían sido contratados para el evento, que había sufrido diversos golpes y por eso había sido trasladado al Hospital Universitario.

Arce Jardón dijo que la Fiscalía solicitó información al parque de diversiones para saber quiénes integran el cuerpo de seguridad del inmueble, así como videos, ya también se solicitó la colaboración con la Fiscalía de Coahuila, para recabar las declaraciones de los amigos que acompañaban a Juan Pablo Berlanga, a fin de saber tiempo y forma de la agresión y el motivo por el cual fue agredido.

