Joven alerta a mujeres sobre acosador en inmediaciones de Tlalpan

ciudadana en @TlalpanVecinos, una chica pidió estar alertas a las mujeres sobre un incidente que vivió la noche del viernes cuando caminaba una vez que salió della joven comenta que un hombre de unos 35 años, moreno corpulento se acercó a ella exhibiendo sus partes íntimas.

"Afortunadamente, grité y un joven me ayudó a perseguirlo, aunque no pudimos confirmar si se subió a un RTP. Lamentablemente, no pude capturar una foto del individuo para que su rostro sea reconocido".VIOLENCIA DE GÉNEROvan al alza en Ciudad de México, donde cada día 32 personas en promedio, casi todas mujeres, han sido víctimas de estos ilícitos.

Durante el mismo periodo de 2022, la cifra llegó a 8 mil 240 denuncias formalmente registradas en las agencias del Ministerio Público de la FGJ.La alcaldía Iztapalapa que todavía gobernó hasta el pasado 15 de septiembre de 2023 Clara Brugada, encabeza la incidencia de Le sigue Cuauhtémoc, que ha dirigido la alcaldesa con licencia, Sandra Cuevas, así como Gustavo A.

La Fiscalía de la CDMX reveló, a través de su estadística oficial, que en el periodo enero-septiembre de 2023 se presentaron mil 434 denuncias por delitos sexuales registrado en marzo pasado, el mayor número de ilícitos se cometieron en junio, con mil 58 y mayo con mil 33.

Los delitos que la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México ha denominado "contra la libertad y seguridad sexual", están divididos en los siguientes rubros: violación simple; violación equiparada; abuso sexual; acoso sexual; corrupción de menores; "otros"; estupro y tentativa de violación.

