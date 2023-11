Jorge Romero a AMLO: buscaremos apoyar a damnificados sin afectar a trabajadores del Poder Judicial

En su cuenta de X (Twitter), el coordinador de la diputación panista se refirió a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para que los tres poderes de la Unión participen en la creación de un comité conjunto para reunir fondos en favor de los damnificados.

“Confirmo que prácticamente todos los grupos parlamentarios que integramos la JUCOPO en la @Mx_Diputados hemos manifestado una total y absoluta disposición frente a la Pdta. de la @SCJN, así como con el titular del Poder Ejecutivo Federal”, dice Romero en su hilo de X.

“Para esta @Mx_Diputados construir a través del diálogo es una tarea fundamental en el trabajo para avanzar hacia un país mejor, y hoy, en el marco de la tragedia que atravesamos, resulta un vehículo irremplazable para alcanzar soluciones. Reitero el ofrecimiento de la Jucopo, para ser el canal institucional que propicie dicho diálogo.

“Seguiremos trabajando para ver todas las posibles maneras de cómo podemos ayudar a los damnificados que hoy más lo necesitan, sin minar los derechos de los trabajadores del poder judicial”, concluyó.5. Seguiremos trabajando para ver todas las posibles maneras de cómo podemos ayudar a los damnificados que hoy más lo necesitan, sin minar los derechos de los trabajadores del poder judicial.

Proceso entrevistó a huéspedes de lo que fue el hotel Ritz –inmueble ya declarado inseguro–, quienes aseguran que en ningún momento recibieron advertencias de que había una emergencia por"Otis" y debían resguardarse.

