Jorge Alcocer se desentiende del sector salud; a veces ni le informan

, en su calidad de presidente de las juntas de gobierno de los INS, se limitó solamente a dos sesiones extraordinarias, en las cuales se aprobó la designación de los directores generales del Instituto Nacional de Geriatría y del Instituto Nacional de Salud Pública.

EL_UNIVERSAL_MX: Detectan irregularidades por más de 473 mdp durante auditorías a la Cuenta Pública 2022 en HidalgoJorge Valverde, auditor superior del Estado, detalló que se tuvieron señalamientos tanto al congreso local, al poder legislativo, así como una dependencia del poder ejecutivo

PERIODICOCORREO: Detecta Auditoría Superior de la Federación faltante en obra de Hospital Militar en IrapuatoLa Auditoría Superior de la Federación detectó discrepancias en un proyecto del Hospital Militar de Irapuato, desencadenando una investigación

MILENIO: Auditoría Superior detecta inconsistencias en la contratación de servicios de la CorteEn el informe de la Cuenta Pública 2022, la ASF señaló que hubo probables irregularidades para contratar servicios de difusión de campañas institucionales.

EL_UNIVERSAL_MX: Huracán “Otis”: AMLO asegura brigadas médicas ante posible epidemia en AcapulcoLópez Obrador destacó que, en Acapulco se cuenta con el apoyo del secretario de Salud, Jorge Alcocer

MEDIOTIEMPO: Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro 2023: Dónde consultar resultados educación superiorEl 30 de octubre, los estudiantes que cursan licenciaturas, técnicos superiores u programas equivalentes recibieron la notificación de si fueron seleccionados

