Jodie Foster: 60 años de reflexiones sobre el cine, el apoyo a nuevas voces y desafíos en Hollywood

La actriz y directora Jodie Foster posa en la alfombra roja de una función especial de"The Silence of the Lambs" en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Foto: AP/ Berenice Bautista, Archivo EL UNIVERSAL.

"Contar sus historias es lo mejor que nos puede pasar, es un tiempo de continuo esfuerzo para seguir creciendo".Ha tenido una longeva carrera que arrancó a los siete años de edad con la serie"The Doris day show" (1969), contabilizando hasta ahora más de 80 producciones de cine y televisión, con dos premios Oscar a Mejor Actriz por"El silencio de los inocentes" y"Acusados", así como once películas como directora.

Le tocó estar en un momento en que no se daba cuenta de la poca presencia femenina en el cine hollywoodense. Y eso, dice, porque siempre tuvo a"padres" cinematográficos que la apoyaron con todo. “Taxi driver me cambió la vida”, dice Jodie Foster durante la Masterclass que ofrece esta mañana en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Previo develó butaca con su nombre. Fotos: César Huerta/EL UNIVERSAL."Me dieron la oportunidad que no le dieron a muchas otras mujeres. headtopics.com

"No creo que haya sido esto de una confabulación de hombres alrededor de un caldero diciendo 'que no haya mujeres y gente de color en la industria del cine, sino que culturalmente se olvidaron de nosotros y no lo sentían necesario. A mi tampoco se me ocurrió, porque yo vivía en ese mundo maravilloso. Ahora es emocionante ver voces nuevas", añade.

Pero eso sí, detalla que sufrió actos hostiles en su contra. Una de ellas fue cuando la veterana actriz Alexis Smith la cacheteó en"La muchacha del sendero" (1976).

Leer más:

El_Universal_Mx

