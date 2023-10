Hasta hace unos meses, Jesús Giles, no coincidía con las acciones de la denominada"Cuarta Transformación", inclusoA pesar de esto, el ex dirigente anunció la renuncia a su partido pues. De esta manera, es uno de los ex militantes del PAN que han dejado el partido azul para unirse a la causa de la ex mandataria capitalina,, especialmente por su intención de trabajar con diferentes sectores de la ciudadanía.

"Con ella vamos a estar hasta donde tope, hasta donde tenga que llegar, donde quiera que esté, vamos a estar abanderándola hasta donde llegue. Aquí no hay vuelta para atrás, aquí no es de regresar, simplemente estamos defendiendo también como panistas una ideología que nos ha ido quitando del partido, el Partido Acción Nacional no es el partido al que yo entré así casi 12 años", expresó Gonzalo Espina.

Leer más:

heraldodemexico »

Súbete a la Ola coreana en el Festival Mokkoji en la Ciudad de MéxicoSi te gusta la cultura coreana y quieres disfrutar una muestra de su comida, vestido y música, date una vuelta por el festival que se presenta en el Comité Olímpico Mexicano Leer más ⮕

Estos son los mejores disfraces para Halloween que ya han desatado una ola de memesEsta celebración tiene sus raíces en el antiguo festival celta conocido como Samhain, que se festejaba al final de la temporada de cosecha Leer más ⮕

Ricardo Sheffield: Morena tiene posibilidades para desterrar al PAN de GuanajuatoEl político dijo no temer a la inseguridad en el estado Leer más ⮕

Antares Vázquez y los dos factores clave que la favorecen en la encuesta de Morena en GuanajuatoLa aspirante aseguró que se puede desterrar al PAN de la entidad Leer más ⮕

Buscan en Sinaloa a Pamela Alison Perea y a su sobrino Jesús Alberto ChaidezPamela Alison Perea Rojo, de 23 años de edad, y de su sobrino, Jesús Alberto Chaidez Beltrán, de 13 años, están desaparecidos Leer más ⮕

Diputado propone regular viviendas que se ofertan en Airbnb y Booking en CdMxEl diputado Jesús Sesma propuso crear la figura de “vivienda de corta estancia para turistas'. Leer más ⮕