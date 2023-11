Jesús Gallardo tiene miedo por amenazas tras lesión de Brian

Árbitro vio como "accidental" lesión de Brian Rodríguez¡Contragolpe letal! Xolos anota el 2-0 ante Tigres¡Se salva Mazatlán! Cervantes revienta el metal¡Gol del América! Henry marca el 0-1 a pesar del choque con Sánchez¡Primer aviso de Xolos! Castañeda quiere el primero

EL_UNIVERSAL_MX: América informó que Brian Rodríguez será operado tras la falta de Jesús GallardoEl tiempo de recuperación que debe cumplir el jugador todavía no lo determinan

TUDNMEX: Alarcón y señalamientos Brian-Gallardo: 'Es como de lavadero'El caso de la lesión de Rodríguez por el futbolista de Monterrey, se puso caliente en Tercer Grado Deportivo y esto opinó Javier.

TUDNMEX: En América es 'tema cerrado' la polémica Brian-GallardoAlejandro Zendejas afirmó que no piensan en récords y desea éxito a Quiñones en Selección Mexicana.

MEDIOTIEMPO: Brian Rodríguez fue sometido a cirugía por lesión contra Rayados; ¿cuánto tiempo estará fuera?El uruguayo podría estar hasta por ocho semanas sin actividad, lo que pone en duda su participación en Liguilla.

MILENIO: Fernando Ortiz defiende a Jesús Gallardo y asegura que está 'tranquilo' tras acusacionesEl estratega de Rayados, Fernando Ortiz defiende a Jesús Gallardo y asegura que está 'tranquilo' tras las acusaciones en su contra.

TUDNMEX: Faitelson y Alarcón truenan contra América por señalar a Jesús GallardoEl analista de Tercer Grado Deportivo considera que la lesión de Rodríguez fue parte del fútbol y las Águilas exageran.

